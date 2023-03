El MoraBanc no atén cap relaxació

L’equip tricolor, amb la baixa de Speight, no es refia del Juaristi, el penúltim de la classificació

Tots els partits que el MoraBanc Andorra ha de facturar al Poliesportiu contra equips de la part baixa, des d’avui fins que acabi la temporada regular –Juaristi, Melilla, Almansa i Ourense–, estaran tallats pel mateix patró. L’imminent, el d’aquesta tarda a les 18.30 hores davant els de Mikel Odriozola, penúltims, però amb molts més recursos dels que podia semblar per aigualir la festa.



La magnitud del repte de l’equip tricolor –líder amb un frenètic cos a cos amb el Zunder Palència– obliga sempre a acumular victòries i no cedir ni una engruna, i avui davant el Juaristi no serà cap excepció.