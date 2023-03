Actualitzada 18/03/2023 a les 21:19

El MoraBanc Andorra ha aconseguit la 22a victòria de la temporada en desfer-se plàcidament d'un dels cuers de la categoria, el Juaristi ISB, per 89 a 61. En un partit coral i molt complert, els tricolors han signat un triomf molt convicent fonamentat en una sortida de 13-0 amb un gran Llovet. L'equio de Lezkano, molt sòlid i seriós, ha anat ampliant les diferències i ja al tercer quart ha deixat anar amarres definitivament i ha aconseguit aventatges de +20 (53-33), de +25 al final del tercer quart (70-45). i de +34 amb un 84-50 al darrer quart que el Juaristi només ha pogut maquillar lleugerament. Chris Czerapowicz, amb 16 punts, i Llovet i Maric amb 14 han estat els màxims anotadors del MoraBanc en una jornada rodona, ja que al triomf tricolor se li ha d'afegir la derrota del Zunder Palència a Castelló. Els tricolors son, ara, més líders de la LEB Or amb dues victòries per sobre del segon classificart. El proper partit, l'equip de Lezkano afrontarà un dels partits més exigents que li resten, al Barris Nord de Lleida.