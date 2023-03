Hidalgo veu com a èxit important estar “cada dos o tres anys a la Copa del Món”

“Som candidats a acollir una Copa del Món en els propers anys i esperem que es tanqui al més aviat possible per planificar-ho per si ens toca l’any vinent o l’altre.” Això va assegurar el director de les finals de la Copa del Món del 2023, David Hidalgo, sobre la possibilitat que el país tingui la propera temporada una cursa del circuit mundial. A més, va destacar que “la intenció és sol·licitar de tant en tant estar al circuit, i ens agradaria estar a les proves tècniques, perquè tenim una infraestructura espectacular, ja que la joia de la corona és