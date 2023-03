Joan Verdú 15è al gegant de les finals

Actualitzada 18/03/2023 a les 13:29

Joan Verdú ha finalitzat en 15a posició al gegant de les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter en una jornada històrica per a l'esquí del país, amb la primera presència d'un esquiador nacional en unes finals. En un matí festiu a la pista Avet de Soldeu amb les graderies plenes, Verdú ha acabat en 19è lloc a la primera mànega, arrencava amb el dorsal 20, i ha sortit a assegurar la presència a la segona baixada degut al desgast de la neu. Finalment ha creuat al línia de meta amb un temps d'1'11"03, a 3"17 del millor registre, obra de Marco Odermatt.



A la segona baixada, l'esquiador arrencava el sisè amb unes millors condicions de neu, i ha aconseguit el millor temps un cop ha creuat la línia d'arribada (ha acabat sent sisè de la segona mànega). Finalment ha acabat en 15è lloc amb un temps de 2'22"99, a 3"35 del vencedor de la prova, Marco Odermatt. Amb el 15è lloc, a més, ha sumat els 16 últims punts de la temporada a la Copa del Món (a les finals puntuen només els 15 primers i no pas els 30) i tanca la seva primera temporada completa al circuit mundial amb un total de 100 punts a la general.La pista Avet ha presentat un ambient espectacular en una jornada històrica per l'esport del país, amb ple a les graderies i tot el món animant a Joan Verdú. De fet, l'esquiador ha admès estar emocionat després de la cursa.