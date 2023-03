Una carpa internacional

Alguns dels 420 periodistes acreditats de 14 països que representen 110 mitjans conviuen diàriament a la sala de premsa habilitada al Tarter.

En el sector de la comunicació s’acostuma a viure una competició paral·lela quan hi ha un gran esdeveniment i les finals de la Copa del Món d’esquí alpí no és cap excepció. Aquests dies es troben més de 420 periodistes de 14 països a la sala de premsa habilitada al Tarter. El gruix de professionals representen 110 mitjans, encarregats d’informar des d’Andorra d’aquesta cita històrica arreu del món, i s’hi poden trobar clàssics del món de l’esquí com Noruega, Alemanya, Suècia, Itàlia o, fins i tot, altres més random com Bulgària, Grècia o Liechtenstein.



“És una experiència impressionat per a nosaltres”,