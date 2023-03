Top 10 de Roger Puig en la Copa del Món de Cortina

Actualitzada 17/03/2023 a les 17:14

Roger Puig ha tancat avui la seva participació en la Copa del Món de Cortina amb un últim eslàlom on ha marcat el tretzè crono. L'andorrà s'ha col·locat així al desè lloc en la classificació final WC, segons informa la FAE en nota de premsa. En la cursa d'avui, Puig ha marcat el sisè temps a la primera mànega, i en la segona, quan estava aconseguint dels millors temps, ha caigut al mur final. Tot i això, l'esquiador s'ha aixecat i ha pogut finalitzar la cursa, perdent bastant temps però finalitzant al 13è lloc.L'eslàlom d'avui ha estat per al francès Arthur Bauchet, que ha guanyat amb molta diferència respecte a la resta. Abans de la caiguda, Puig estava fent un temps que l'hauria situat a mig segon del podi, segons la federació.Les finals de la Copa d'Europa de Dobbiaco, a Itàlia, han començat avui amb un tercer lloc per a Gina del Rio en la cursa júnior d'esprint. L'andorrana es manté així segona a la general. Del Rio s'ha quedat a només 1,14 segons per darrere de les italianes Nadine Laurent i Iris de Martin. Dissabte i diumenge serà el torn per a les proves de distància, amb la cursa de 10 quilòmetres en lliure demà i la de 10 quilòmetres persecució en clàssic el diumenge.