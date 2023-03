L'esprint obre la segona Copa del Món juvenil

Olm, Casanovas i Palmitjavila seran els representants de la FAM

La Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) tindrà tres participants a la segona prova de la Copa del Món juvenil, que se celebrarà a la localitat Suïssa de Villars-sur-Ollon. Així doncs, l’equip nacional estarà format per Oriol Olm i Marc Casanovas en sub 20, i Max Palmitjavila en la categoria sub 18.



La segona cita de la Copa del Món júnior, el nou circuit creat per la federació internacional que separa la Copa del Món absoluta de la de base, s’obrirà avui mateix amb la cursa esprint, en què participaran els tres seleccionats del país. Demà serà el torn de la jornada