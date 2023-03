El partit del MoraBanc contra el Juaristi, suport per a l'AMMA

Actualitzada 17/03/2023 a les 07:07

El MoraBanc Andorra dedicarà el partit de demà contra el Juaristi al Poliesportiu a ajudar l’AMMA, l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra. Cinc dels patrocinadors del club faran una aportació econòmica a l’associació en funció del joc de l’equip. És a dir, que com millor jugui el MoraBanc Andorra més diners es recaptaran. Molines Patrimonis vincularà l’ajut als triples, Ford Autoselecció als tirs lliures, Cafè Saula als rebots ofensius, Tres Estudi a les assistències i Assegurances Cubillas als taps. Així, demà l’equip tricolor tindrà un altre motiu important a banda de guanyar el partit i fer el millor joc possible, que serà aportar una quantitat econòmica.L’AMMA és una associació sense ànim de lucre formada per persones afectades, famílies i voluntaris que va néixer amb la finalitat de contribuir en la divulgació i coneixement de les malalties minoritàries d’Andorra i defensar els drets de les persones afectades.