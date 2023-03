Balanç positiu del primer tram de finals

Joan Verdú entrenant avui per la prova de demà a l'Avet a Soldeu

Actualitzada 17/03/2023 a les 11:53

El director general de les finals de la Copa del Món Andorra 2023, David Hidalgo, ha fet un balanç positiu de la primera part de la cita que es celebra a Soldeu i el Tarter. El responsable ha manifestat que “hem rebut un feedback bo, sobretot pels atletes, ja que valoren positivament l’esofrç per tenir aquestes condicions”, i ha agregat que “destaquen també l’hospitalitat i la benvinguda”. Més enllà dels esquiadors, Hidalgo ha assenyalat també que “tenim també un bon retorn de les finals per part de la FIS, el comitè organitzador treballa colze amb colze amb ells”.

De cara al futur, l’objectiu principal són els Mundials del 2029, i l’organització ha demanat també ser a la Copa del Món els propers anys. Sobre la possibilitat de ser-hi la propera temporada, Hidalgo ha destacat que “som candidats i esperem que es tanqui el més aviat possible per poder planificar si ens toca l’any vinent”, i ha afegit que “poder estar cada 2 o 3 anys al calendari seria un èxit important, i així treballem per aconseguir-ho”.