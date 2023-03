Medina, Mijares, Gabriel i Cornella, l'equip andorrà al Team Parallel

Actualitzada 16/03/2023 a les 14:12

Andorra participarà al Team Parallel de les Finals de la Copa del Món que acull el Principat i que se celebra demà divendres. Ho farà amb un equip format per quatre esquiadors. Íria Medina, Carla Mijares, Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella seran els representants andorrans. La Federació Andorrana d’Esquí comptarà amb un equip al Team Parallel, competició que es disputarà a la pista Àliga que ha estat acollint aquests dies les disciplines de velocitat. La cita serà demà a partir de les 12.00 hores. Encara no es coneix el número d’equips que hi formaran part. A la reunió d'aquesta tarda es confirmaran els equips i també el sistema de competició.