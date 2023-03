Actualitzada 16/03/2023 a les 05:40

50 diputats del Parlament Europeu van demanar al president de la UEFA, Aleksander Ceferin, vetar Bielorússia de l’ens continental pel suport a Rússia. La selecció bielorussa, que disputa els duels com a local a Sèrbia per les sancions de la UEFA, és rival d’Andorra a la fase de classificació per a la propera Eurocopa.