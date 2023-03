Actualitzada 15/03/2023 a les 05:34

El CV Encamp va imposar-se per 3 a 0 al CE Hortons a la segona fase de la Quarta Catalana femenina i es manté a la part alta de la classificació com a colíder de la competició. De la seva banda, el CV Andorra va caure per un ajustat 2 a 3 al Lycée contra el Cecell Lleida B i ocupa la cinquena posició a la classificació a sis punts del líder.