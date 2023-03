L’andorrà reconeix haver-se tret un pes de sobre només per estar a les finals, però subratlla que “no hi aniré a passejar-me”

Les sensacions de Joan Verdú de cara a la gran cita de dissabte, el gegant de les finals de la Copa del Món de Soldeu, són immillorables. Ho demostra i es nota. L’andorrà va segellar fa uns dies a Kransjka Gora el bitllet per estar present al portó de sortida a la pista de l’Avet i va reconèixer que classificar-se i assegurar-se la plaça per a les finals ja va significar “treure’m un pes de sobre”. Ara bé, aquesta afirmació no significa que Verdú no estigui disposat a donar el màxim ni que s’esborri el seu vessant, molt marcat, més