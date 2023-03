Nina Ortlieb i Adrian Sejersted, els més ràpids al segon entrenament

Després de dues jornades de proves, la competició arrenca ja aquest matí

L’austríaca Nina Ortlieb i el noruec Adrian Smiseth Sejersted van dominar la segona jornada d’entrenaments de descens de les finals de la Copa del Món d’Andorra 2023, en un dia marcat per la millora de les condicions de la pista de l’Àliga del Tarter. Després d’un primer entrenament complicat, la pluja i el fred de les últimes hores van ajudar que la neu estigués millor que dilluns, tal com va corroborar, per exemple, el vencedor del Globus de Cristall de descens, el noruec Aleksander Aadmot Kilde, que va explicar que “la millora de les condicions farà que es puguin veure