L'FC Pas de la Casa segueix amb un ritme incontestable en el lideratge

Actualitzada 15/03/2023 a les 05:37

L’FC pas de la Casa va golejar la UE Engordany B per 0 a 9 en la darrera jornada de la Lliga Unida i segueix com a líder amb sis puns de marge sobre el segon i de 12 sobre la zona de promoció. Lluís Martins va ser el gran protagonista del partit, autor de quatre gols, mentre que Deco va signar un doblet. Rafa Santos, Sebas i Víctor Rodrigues van arrodonir un triomf incontestable per als encampadans. Per part seva, l’Engordany B no va poder donar continuïtat a la victòria de la jornada anterior contra l’FC Encamp i, amb només nou punts, segueix tercer per la cua a la classificació.D’altra banda, el CE Carroi i l’Esperança no van fallar en la jornada de descans de l’Atlètic Amèrica i van superar l’FC Encamp (6-1) i l’Assega Ranger’s (1-5), respectivament. Finalment, a la part baixa i en el duel de filials colomencs, l’FC Santa Coloma va golejar la UE per 4 a 1 amb dos gols de Rafael Duarte, un d’Eric Sajous i un altre de Gonzalo.