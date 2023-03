Transport gratuït per les Finals del Món d'esquí alpí

Actualitzada 14/03/2023 a les 16:54

Grandvalira promou la mobilitat sostenible aportant transport gratuït per accedir a les Finals de la Copa del Món d'esquí alpí. Les competicions són a partir de demà i fins al 19 de març, l'objectiu és reduir al màxim els desplaçaments en vehicle privat, per això a la capital i de les 8 hores a les 18 hores el bus serà gratuït, hi haurà un pàrquing especial a Canillo i Grau Roig amb busos llançadora fins a El Tarter de les 15 hores a les 17 hores i busos llançadora des de Grau Roig a Soldeu els dies 18 i 19. D'altra banda, l'accés des de les pistes s'obrirà a les 7.45 hores a Encamp i a les 8 hores a Canillo i Grau Roig.