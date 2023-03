Rius acaba 25è i puntua a l'eslàlom de les Finals de la Copa d'Europa de Narvik

Actualitzada 14/03/2023 a les 17:15

Àlex Rius ha aconseguit avui puntuar per primera vegada en aquesta temporada a la Copa d’Europa. Ho ha fet a la cursa de les Finals de la competició que es disputa a Narvik (Noruega), on ha acabat 25è. Àxel Esteve no ha pogut completar la carrera tot i estar fent una bona cursa. L’andorrà ha assolit avui la 25ª posició amb un dorsal molt alt, el 59. Rius ha marcat un temps final de 1.39.41, a 3.31 del guanyador, l’espanyol Joaquim Salarich (1.36.10). D’aquesta manera, Rius ha sumat 6 punts de Copa d’Europa.Per la seva part, Àxel Esteve, no ha pogut completar la primera mànega tot i estar fent una bona baixada i tot i trobar-se malalt els últims dies. L’andorrà marcava el 39è temps al primer intermedi i el 29è al segon, però després a la part de baix s’ha sortit.L’equip femení de tècnica ha competit avui a l’eslàlom dels Nacionals de Portugal, a Kronplatz (Itàlia), amb Íria Medina 17ª i marcant el seu millor resultat en la disciplina amb 40.39 punts FIS. Carla Mijares, per la seva part, ha fet una molt bona carrera, tot i que a la segona s’ha sortit. Medina ha completat la carrera amb 1.21.17, mentre que la vencedora, la britànica Victoria Palla ha acabat amb 1.19.25. L’andorrana ha marcat avui 40.39 punts FIS, amb la qual cosa millora els seus actuals 46.48. El seu millor resultat fins el moment eren els 46.30 que va assolir a l’eslàlom FIS que es va disputar a Andorra al desembre passat.Avui l’equip masculí de tècnica, amb Bartumeu Gabriel i Xavi Cornella, ha disputat l’eslàlom dels Nacionals de Portugal a Kronplatz (Itàlia). A la primera mànega, Cornella ha marcat el 18è temps a 1.11 del millor registre, mentre que Gabriel no ha pogut completar la baixada. A la segona mànega, Cornella no ha pogut arribar a baix.