Joan Verdú: "no sortiré a passejar-me i vull fer una bona cursa"

Joan Verdú ha comparegut aquest matí al Tarter en el marc de les finals de la Copa del Món d'esquí alpí, i ha mostrat la seva ambició després de la històrica classificació obtinguda. L'esquiador ha manifestat que "no sortiré a passejar-me, vull fer una bona cursa i demostrar del que soc capaç", a més, ha agregat que "confio en la bona feina que hem fet tot l'any, sento que m'he tret un pes de sobre i mereixo gaudir de la cursa perquè serà un dia especial per mi, però això no vol dir que aniré a passejar-me". Per últim, ha afegit que "he pogut entrenar a la pista, sé alguns punts clau que la resta no coneixen, i amb el suport de tota la gent intentaré fer una bona cursa i gaudir molt d'aquest dia".Preguntat sobre quin objectiu classificatori marca, ha destacat que "mai ho plantejo abans de la cursa, sé el nivell de dins, i al final em centro en la meva cursa, són dues mànegues i a la primera no tinc un dorsal tan favorable", i ha afegit que "la idea és fer una primera mànega sòlida, i a partir d'allà a la segona amb millors condicions esprémer-me al màxim, donar el cent per cent i que el meu esquí faci la màgia". Precisament sobre la pista, Verdú ha assenyalat que "li tinc molt bon record i molt feeling després d'haver estat campió d'Europa allà l'any passat, i és la pista que m'ha vist créixer".Precisament durant la compareixença al Tarter, Verdú ha presentat un casc d'edició limitada que lluirà a la cursa de dissabte, i que té el cel estrellat, la bandera nacional, i una fotografia de la pista Avet de Soldeu. "Em fa molta il·lusió presentar l'edició especial del meu casc amb una imatge de tot el país donant-me suport", ha manifestat sobre el nou disseny.