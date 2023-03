Vicky Jiménez guanya el seu tercer títol professional

Derrota la nord-americana Whitney Osuigwe en dos sets

Vicky Jiménez Kasintseva va aconseguir ahir el seu tercer títol professional sènior després d’imposar-se a Whitney Osuigwe per 6-2 i 6-2 a la final del torneig ITF W25 de Boca Raton, a Florida (Estats Units). La tennista del Principat arribava com la cinquena cap de sèrie del campionat i després de gairebé dos mesos sense competir (no ho feia des de la prèvia de l’Open d’Austràlia), va mostrar el seu millor nivell i no va donar cap possibilitat a la seva rival, que arribava al torneig com la número 243 del món.



Amb la victòria d’ahir, Vicky Jiménez Kasintseva escalarà posicions