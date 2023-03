L'Atlètic manté els cinc punts de marge respecte a l'Inter i Santa Coloma

Actualitzada 13/03/2023 a les 07:12

L’Atlètic Escaldes continuarà una setmana més amb cinc punts de marge respecte als seus perseguidors a la Lliga Multisegur Assegurances després de superar el Penya Encarnada amb un solitari gol de Víctor Casadesús. Els escaldencs, que busquen el primer títol de lliga, van guanyar per la mínima amb un gol de Lilian de Palmasa a la pròpia porteria.Els perseguidors tampoc no van fallar. L’Inter Escaldes va superar la UE Engordany per 2-0 amb un doblet de Sascha Andreu, mentre que l’FC Santa Coloma va golejar la UE Sant Julià 4-0 amb gols de David Virgili, Dani Toribio, Miguel López i Miguel Ángel Gómez. Tots dos equips sumen 42 punts i són a cinc del líder.Finalment, la UE Santa Coloma va derrotar l’FC Ordino per 3-1 en un duel en què els colomencs van marcar tres gols en cinc minuts, dos de Faysal i un de Portuga. Filosa va fer la diana ordinenca.