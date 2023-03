Joan Verdú segella la classificació per a les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter

“Soc súper feliç i estic súper orgullós de poder córrer a casa, estic molt content de complir ja no només aquest objectiu, sinó aquest somni per a mi i per al país”. Així de satisfet es mostrava Joan Verdú després d’acabar la segona Copa del Món de gegant a Kranjska Gora, Eslovènia, en 18a posició, i certificar la seva presència a les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter d’aquesta setmana. L’esquiador va entrar a la història, i mai cap altre esportista del país no ho havia aconseguit des que van instaurar-se les finals al 1993,