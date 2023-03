El MoraBanc, amb 17 triples i una gran segona part, guanya per primer cop a Burgos

Ja diuen allò que les estadístiques hi són per trencar-les, i ahir el MoraBanc va fer-ho guanyant per primer cop a Burgos imposant-se 73-95 al San Pablo Burgos. Els tricolors van sortir per la porta gran de la plaça de braus del Coliseum, i van recuperar el lideratge en solitari de la lliga en un duel en què van anar de menys a més, però on una gran segona meitat, 29-57 de parcial, i el gran encert des del triple, amb 17 d’anotats pels tricolors, van donar la 21a victòria del curs.

Més enllà del 0-2 inicial de Llovet, els tricolors