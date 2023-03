Vicky Jiménez guanya el torneig de Boca Raton

Actualitzada 12/03/2023 a les 18:03

Vicky Jiménez Kasintseva ha guanyat el tercer torneig sènior de la seva carrera després d'imposar-se a la nord-americana Whitney Osulgwe per 6-2 i 6-2 a la final de l'ITF W25 de Boca Raton (Florida, Estats Units). La jove tennista del Principat arribava a aquesta cita després de casi dos mesos sense competir, ja que fins ara només havia disputat la prèvia de l'Open d'Austràlia aquest any, però ha mostrat el seu millor tennis i s'ha acabat imposant a la tennista local, número 243 del món.Jiménez Kasintseva arrencava el torneig com la 194a al rànquing de la WTA i amb aquesta victòria pujarà al 169è lloc, en el que es el tercer lloc de la seva carrera després de guanyar el W25 de Loulé l'any passat, i el W25 d'Aparecida de Goiania al 2021.