Verdú no falla i serà a les finals de la Copa del Món

Actualitzada 12/03/2023 a les 13:44

Joan Verdú disputarà les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter després de finalitzar en 18a posició a la segona Copa del Món de gegant de Grandvalira. L'esquiador de la FAE fa així història, i serà el primer esportista de casa en classificar-se per unes finals.

Verdú, que sortia amb el dorsal 23, ha arrencat la primera mànega sense prendre riscos, i ha acabat en 25 a posició a 4"02 del millor temps, empatat amb tres corredors més. A la segona de les baixades, l'esquiador arrencava el tercer, ha fet el milllor temps en creuar la línia d'arribada, i ha acabat sent finalment 18è a 4"33 del vencedor de la prova, el suís Marco Odermatt.

Amb els 13 punts de la general sumats avui, Verdú clou la Copa del Món de gegant en 20è lloc, empatat amb el noruec Alexander Steen Olsen, amb 84 punts, i serà un dels 25 esquiadors que disputaran el proper dissabte la cursa de gegant de les finals de la Copa del Món a la pista Avet de Soldeu.



Després de la prova, l’esquiador s’ha mostrat “super feliç amb la cursa d’avui”, i ha afegit que “estic super feliç i super orgullós de poder còrrer a casa, estic molt content de complir ja no només aquest objectiu, si no aquest somni per mi i pel país”. A més, s’ha referit al tram final de curs assenyalant que “tot i la gran pressió que tenia en aquest final de temporada amb les finals, perquè estava ben posicionat però els darrere estaven apretant i la classificació estava un pèl justa”, i ha agregat que “he sabut gestionar una molt bona cursa avui acabant el 18è, un grandíssim resultat amb una bona segona mànega que m’assgura la presència a les finals”. Per últim, ha volgut agrair al seu equip perquè “ha estat dur i intens”, i ha clos que “ara només queda gaudir a casa davant de tots vosaltres”.