Verdú no acaba el primer gegant

L’esquiador va per terra a la primera jornada a Eslovènia, i avui es jugarà ser a les finals

Joan Verdú no va poder completar la primera de les dues Copes del Món de gegant de Kranjska Gora (Eslovènia), i no va poder certificar encara la seva participació a les finals de la Copa del Món de Soldeu i el Tarter. L’esquiador de la FAE va anar per terra a la primera mànega després de fer un interior a la meitat del traçat, i haurà d’esperar a la segona cursa, prevista per a aquest matí, per segellar la classificació per a la cita de la setmana vinent a Grandvalira.



Verdú arrencava amb el dorsal 22, i va sortir força bé,