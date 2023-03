L'FC Andorra guanya a Cartagena (0-3)

Actualitzada 12/03/2023 a les 20:23

L'FC Andorra s'ha retrobat amb la victòria lluny de l'Estadi Nacional després de derrotar a l'FC Cartagena per 0-3 amb gols d'Ivan Gil, Rubén Bover i Carlos Martínez, i ha tornat a guanyar com a visitant tres mesos i mig després de fer-ho per últim cop.

Els locals han arrencat millor i han tingut les primeres ocasions, com un tir de Borja Valle que ha sortit fraegant el lateral, o una intervenció de Nico Ratti per prendre-li el gol a Martos. El duel, però, tenia alternatives, i els tricolors també han generat arribades, com un tir de Valera, o un xut potent d'Ivan Gil que ha tret Aarón.

A la segona meitat, el partit s'ha posat de cara ben ràpid pels homes d'Eder Sarabia després del gran gol d'Ivan Gil que ha obert el marcador als dos minuts. El migcapista català ha engaltat un xut després d'una passada enrere d'Alti, i ha situat el 0-1. Gairebé sense temps per refer-se, els t ricolors han fet el segon amb una obra d'art de Rubén Bover en una falta escorada al lateral de la frontal. Ivan Gil li ha servit en curt, i el capità ha superat a Aaron amb un golàs. Amb el 0-2, el Cartagena ha anat en busca del gol, i l'FC Andorra ha pogut sentenciar el partit amb el 0-3 de Carlos Martínez al minut 81 per culminar una contra.

L'FC Andorra rebrà dissabte vinent a les 14.00 hores a l'Eivissa a l'Estadi Nacional.