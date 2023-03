Actualitzada 11/03/2023 a les 06:56

La meteorologia segueix fent la guitza a les finals de la Copa del Món d’esquí paralpí i Roger Puig no va poder disputar ahir cap dels dos descensos previstos a Sella Nevea per motius de seguretat, ja que la neu no està en condicions òptimes. Si les condicions milloressin l’organització preveu disputar avui un descens i demà un altre, i eliminar així la cursa de supergegant. La propera setmana les finals es traslladen a Cortina d’Ampezzo per disputar les modalitats tècniques.