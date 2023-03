Actualitzada 10/03/2023 a les 20:03

La Fura dels Baus inicia la preparació de l'espectacle previ a les finals de la Copa del Món d'esquí, que tindrà lloc demà a la tarda entre Escaldes-Engordany i Andorra la Vella. L'espectacle, anomenat El camí a les finals, tindrà com a protagonista una estructura de grans dimensions que aquesta tarda ja s'ha començat a provar a la plaça The Cloud, generant una gran expectació entre els vianants.La desfilada, segons va anunciar la companyia la setmana passada, comptarà amb la participació de joves dels esquí clubs del país i amb el grup de fusió-percussió Brincadeira, que aniran aturant-se en quatre punts del camí per representar anteriors esdeveniments que ha acollit Grandvalira. L'espectacle sortirà a les 19 hores de la plaça Coprínceps d'Escaldes, seguirà tot l'eix comercial fins a la plaça de la Rotonda, i tornarà de nou al punt de sortida