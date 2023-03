Actualitzada 11/03/2023 a les 06:58

Malta i l’Índia seran els rivals de la selecció nacional a l’IHF Emerging Nations, que se celebrarà a Bulgària entre el 25 i el 30 d’abril. El primer de cada grup lluitarà per les medalles, el segon per les posicions de la 5a a la 8a, i l’últim de grup ho farà per acabar entre el 9è i 12è lloc.