La selecció de Sierra Leone convoca Mustapha Bundu

Actualitzada 11/03/2023 a les 06:57

La selecció absoluta de Sierra Leone va convocar el futbolista de l’FC Andorra Mustapha Bundu per disputar dos duels de classificació de la Copa d’Àfrica. L’extrem tricolor es convertirà en el primer futbolista de l’entitat convocat per una selecció absoluta estrangera, i s’enfrontarà el 22 i el 26 de març contra Sao Tomé i Príncipe a Agadir, el Marroc. Bundu ja havia estat titular amb la seva selecció als tres partits de la passada Copa d’Àfrica, el 2021.D’altra banda, el club va anunciar que el duel contra l’Eivissa del dissabte vinent serà partit solidari per a Unicef Andorra, i tota la recaptació es destinarà íntegrament a ajudar les víctimes del terratrèmol que el mes passat va afectar Turquia i Síria. A més, l’ONG instal·larà una guardiola a l’Estadi Nacional perquè tots els aficionats tricolors puguin fer la seva aportació a la causa.Per últim, l’equip viatja avui cap a Múrcia per enfrontar-se demà al Cartagena.