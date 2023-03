El MoraBanc arrassa el San Pablo Burgos (73-95)

Actualitzada 11/03/2023 a les 22:08

El MoraBanc Andorra ha superat al San Pablo Burgos després d'imposar-se per 73-95 en un duel en què ha arrencat malament, però que ha anat madurant poc a poc fins a acabar guanyant amb certa comoditat. El gran encert des del triple, amb 17 anotats, clau per capgirar el marcador a la segona meitat a terres castellanes, i aconseguir la primera victòria de la història tricolor a Burgos.

Els tricolors no han arrencat gens bé, mostrant poques idees en atac, i sense estar del tot sòlids en defensa. A més, els àrbitres han carregat de faltes ben ràpid homes clau de Natxo Lezkano, fent que els locals arribessin a marxar deu amunt a l'equador del primer quart, però una tímida reacció dels locals amb l'entrada de Borg ha deixat el duel 19-14 al final del període. El MoraBanc ha seguit acostant-se i s'ha posat per davant 26-29 després d'un parcial de 0-7 que ha obligat als locals a aturar el partit. A partir d'aquí, s'ha tornat a veure millor al Burgos, i els locals han tornat a marxar sis amunt just al descans (44-38).

A la represa, els tricolors s'han mantingut dintre del partit amb un gran encert des del triple, i amb la gran actuació de Borg, que ha permés al MoraBanc tornar a posar-se per davant (56-57) a l'equador del tercer quart, i agafar després sis punts de renda, la màxima diferència visitant (56-62), després d'una acció de Maric, abans de que Andric agafés el protagonisme des del triple, inclós un sobre la botzina, per tancar el tercer quart 65-73. El 2-7 de sortida a l'últim període amb 13 amunt ha trencat el partit pel MoraBanc, que ja no només, no ha deixat escapar el triomf, si no que l'ha seguit ampliant i que ha recuperat el liderat en solitari a la LEB Or després del triomf d'ahir del Zunder Palència.