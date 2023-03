Vicky Jiménez Kasintseva segueix endavant a Boca Raton

Actualitzada 10/03/2023 a les 07:05

Vicky Jiménez Kaseintseva va classificar-se ahir per als quarts de final del torneig ITF W25 de Boca Raton (Estats Units), després d’imposar-se a la xinesa Xiaodi You en dues mànegues per 2 a 6 i 5 a 7. La tennista, cinquena cap de sèrie del torneig, va tancar el primer set per la via ràpida aconseguint tres trencaments de servei consecutius i imposant-se per 2 a 6. A la segona mànega, la xinesa, actual 241a del món, va vendre més cara la pell, però Jiménez va mostrar-se millor en els moments clau i va passar ronda.D’altra banda, la resident Georgina Garcia va caure en segona ronda al torneig ITF W25 de Pretòria, contra la nord-americana Emina Bektas, per 5 a 7, 7 a 6 i 6 a 2.