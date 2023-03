Alende no considera que a l'FC Andorra li falti ofici

Actualitzada 10/03/2023 a les 07:02

Diego Alende no creu que a l’FC Andorra li falti ofici a Segona Divisió, tot i admetre que les errades puntuals estan fent mal a l’equip.“No crec que sigui ofici, és cert que estem cometent errades puntuals que ens estan penalitzant molt”, va destacar el central, que va agregar que “és cert que generem ocasions, i estem en un punt en què no estem trobant el gol amb facilitat. No és ofici, l’equip treballa i no es deixa res; hem de corregir les errades en defensa que ens penalitzen i a dalt intentar concretar les ocasions”. A més, el gallec va assenyalar que l’empat de divendres passat contra el líder pot reforçar l’equip.D’altra banda, Adrià Vilanova va tornar ahir a exercitar-se amb el grup després de la lesió que va patir a principi d’any contra l’Oviedo. El central s’ha perdut vuit partits (amb sis derrotes, un empat i una victòria), i podria reaparèixer diumenge al camp del Cartagena.