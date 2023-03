Vicky Jiménez torna a la competició amb victòria a Boca Raton

Actualitzada 09/03/2023 a les 07:09

Vicky Jiménez Kasintseva va tornar ahir a la competició amb victòria i va passar a segona ronda al torneig ITF W25 de Boca Raton (Estats Units) després de desfer-se de l’alema­nya Alexandra Vecic per 6 a 3 i 6 a 4. La jove tennista del Principat no competia des de la prèvia de l’Open d’Austràlia, al gener, on va quedar-se a tocar d’entrar al quadre principal d’un Grand Slam per primera vegada, i ahir va reaparèixer als Estats Units amb victòria.A causa de la inactivitat, Jiménez Kasintseva va caure al lloc 194è del rànquing de la WTA, i es va acabar imposant a la seva rival alemanya, número 519 de la classificació mundial, amb més patiment del que es podia preveure degut a la diferència de rànquings. La tennista també havia aconseguit el dia abans passar ronda en dobles amb la mexicana Renata Zarazua.