Suspesa la Copa del Món de quilòmetre llançat

La causa és la falta de neu a l’arribada, a la pista Riberal

L’organització de la Copa del Món de quilòmetre llançat de Grandvalira va decidir ahir suspendre l’edició d’enguany, prevista per al 28, 29 i 30 de març, a causa de la falta de neu en algunes zones. Les nevades de les darreres setmanes a l’estació van deixar-la òptima per a la pràctica de l’esquí, però concretament a l’arribada de les curses, a la pista Riberal, no s’assoleixen els gruixos mínims requerits per garantir la seguretat dels esportistes. Aquella zona no disposa de sistema d’innivació, i tot i que els operaris de l’estació van intentar preparar el lloc d’arribada durant els últims