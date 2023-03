L’esquiador es mostra confiat de poder rematar la classificació i ser a les finals de casa

Joan Verdú es va mostrar confiat d’acabar de tancar la classificació per al gran objectiu d’aquesta temporada, les finals de la Copa del Món que se celebraran als sectors de Soldeu i el Tarter de Grandvalira la setmana vinent. L’esquiador ocupa ara mateix la 18a posició a la general de la Copa del Món de gegant amb 71 punts i en té 21 de marge respecte al 26è lloc, el primer dels esquiadors que es quedaria a fora. El desenllaç final per saber si l’esquiador de la FAE es converteix en el primer de la història a classificar-se per a