El comú de Sant Julià atorga 58.000 euros en subvencions

Actualitzada 09/03/2023 a les 07:13

El comú de Sant Julià de Lòria ha atorgat 58.000 euros en subvencions a diferents entitats esportives instal·lades a la parròquia laurediana, segons un edicte publicat ahir al BOPA (Butlletí Oficial del Principat d’Andorra).En total, hi haurà cinc entitats que rebran ajuda comunal, i la que més diners rebrà serà la Federació Motociclista d’Andorra, amb un total de 52.000 euros, seguida per la Penya la Truita amb 2.300 euros i el Club Piragüisme Valira amb 2.000 euros. Les altres dues entitats que rebran ajuda del comú són el Club Caní Pirineus Andorra, amb 1.000 euros, i l’Associació d’Amics del Camí d’Andorra, amb 1.500 euros.Qui no rebrà cap ajuda del comú lauredià és la Unió Esportiva Sant Julià, un fet que s’afegeix als diferents problemes econòmics que ve arrossegant l’entitat a la Lliga Multisegur Assegurances de futbol, on ocupa actualment l’última posició.