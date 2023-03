La selecció femenina sub 16 perd contra Kosovo

Actualitzada 08/03/2023 a les 05:37

La selecció femenina sub 16 va debutar amb una derrota davant Kosovo per 3 a 1 en el Torneig de desenvolupament de la UEFA, que s’està disputant a Dürres (Albània).Les joves futbolistes tricolors van gaudir de la primera experiència internacional i, tot i la derrota, van fer un molt bon partit, mereixent molt més. Kosovo es va avançar al minut 29 de falta directa i Andorra va saber reaccionar amb bones ocasions i, fins i tot, amb un gol anul·lat. El partit quedava obert de cara a la represa, però Kosovo va doblar l’avantatge amb un segon gol que no va deixar tampoc tocades les noies de Luis Miguel Abrahan, que no van deixar d’intentar-ho. La selecció va aconseguir retallar distàncies al minut 55, gràcies a un penal comès sobre Judit Ruiz i que va transformar Júlia Domingo, fent pujar el 2 a 1 al marcador. Finalment, un tercer gol de les kosovars va deixar el marcador definitiu 3 a 1.Andorra jugarà el proper partit contra Moldàvia demà a les 11.00 hores i diumenge ho farà davant l’amfitriona, Albània.