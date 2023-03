L'Andorra Hoquei Gel estudia jugar a Espanya

El Barça es va plantejar el Palau de Gel per jugar com a local

L’Andorra Hoquei Gel té sobre la taula la possibilitat d’entrar a formar part, a partir de la temporada vinent, de la Lliga Nacional espanyola. D’aquesta manera, amb la incorporació de l’equip andorrà, la competició comptaria amb sis equips i es canviaria lleugerament el format, ja que, actualment, hi ha cinc equips –FC Barcelona, Jaca, Puigcerdà, Txuri Urdin i Majadahonda– i es juga una lliga de fins a quatre voltes.

Precisament, un dels equips, l’FC Barcelona, es va plantejar demanar fer servir el Palau de Gel, a Canillo, com a pista per a disputar el seus partits com a local a partir