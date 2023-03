Joan Vinyes Jr. es decideix pel Campionat de Catalunya sobre terra

Actualitzada 08/03/2023 a les 06:07

Joan Vinyes Jr. ha desfullat la margarida i competirà al Campionat de Catalunya de resistència sobre terra, compartint volant amb Marc Barcons.Després d’una primera experiència el mes de desembre passat, Joan Vinyes Jr. està decidit a tornar als escenaris de terra catalans i dissabte tornarà a l’escenari del seu debut, el circuit de Lleida, per situar-se al volant del Peugeot 205. Les quatre jornades off road programades per la Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) es disputaran en dos traçats, dues en el circuit de Lleida i les altres en el circuit de Mollerussa. El jove pilot de la saga Vinyes afronta el repte amb l’objectiu de continuar provant-se al volant d’un cotxe de competició: “La primera experiència va ser molt positiva i vaig poder comprovar en primera persona la dificultat que suposa competir amb rivals molt a prop i amb mecàniques semblants. Soc conscient que em queda tot per aprendre.”