Joan Verdú es mostra confiat per classificar-se per les finals

Actualitzada 08/03/2023 a les 16:45

Joan Verdú s'ha mostrat confiat en poder-se classificar per les finals de la Copa del Món que es faran la propera setmana a Soldeu i el Tarter. L'esquiador acaba aquest cap de setmana la temporada de la Copa del Món de gegant a Eslovènia, i té força coll avall la classificació, i avui ha manifestat que "una temporada a la Copa del Món és exigent, i amb aquest run run constant, jo el primer, de voler classificar-me per les finals, hi ha hagut moments de més pressió afegida". I ha agregat que "ho he portat bé, i haver acabat les curses amb bons resultats m'ha permès puntuar molt i ara mateix tenir de cara la classificació. Aquest cap de setmana he de rematar la feina, però m'he tret part del pes i encaro amb optimisme el cap de setmana per, si tot va bé, poder gaudir aquí a casa la setmana que ve".L'esquiador de la FAE ha estat entrenant aquests dies a la pista Avet de Soldeu, on es farà el gegant de les finals, i ha destacat que "els entrenaments han anat molt bé, perquè han estat de qualitat fent la pista de dalt a baix, i poques vegades les trobem", i ha agregat que "hi ha una neu molt dura i ens ha permès simular les condicions que trobem en cursa, i ha estat un bon entrenament no només per les possibles finals, si no també per aquest cap de setmana".Verdú ha fet aquestes declaracions al comú d'Andorra la Vella, on ha signat un conveni de col·laboració amb la corporació parroquial, que li atorgarà 5.000 euros per la seva preparació. Sobre aquest acord, el cònsol Major de la capital, David Astrié, ha assegurat que "el Joan és un esportista de molt alt nivell, està tenint una projecció internacional, i no cada dia la parròquia d'Andorra la Vella disposa d'un esportista de primera línia mundial", mentre que Verdú ha destacat que "ho agraeixo moltíssim, ens barallem amb els millors del món i s'han de cuidar tots els detalls, i això implica també despeses econòmiques".