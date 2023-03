En nou de les darreres deu temporades, arribar a la jornada 22 amb un mínim de 19 victòries ha estat sinònim d’ACB

No semblaria una sorpresa gaire gran ni el descobriment de la temporada si es pensa que amb l’actual trajecte a la LEB Or (20 victòries i només dues derrotes), i sempre que es mantingui la progressió, el MoraBanc Andorra ja acarona el retorn a la lliga ACB. En nou de les darreres deu temporades l’equip que ha liderat la classificació a la jornada 22 amb, almenys, 19 victòries ha assolit l’ascens directe a l’ACB.



Ara bé, a partir d’aquí entrarien mil raons per no fer volar coloms i mantenir els peus a terra. La primera i no menys important, que encara