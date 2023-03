Cancel·lada la Copa del Món de quilòmetre llançat de Grandvalira

Actualitzada 08/03/2023 a les 16:41

L'organització de la Copa del Món de quilòmetre llançat de Grandvalira ha suspès la celebració de l'esdeveniment, ja que la zona d'arribada de la pista Riberal, on s'havien de disputar les proves, no arriba als gruixos mínims per garantir la seguretat dels esportistes. La competició s'havia de celebrar els dies 28, 29 i 30 de març ha quedat cancel·lada. Grandvalira ara treballa per mantenir la celebració del Campionat Nacional d'esquí de velocitat previst pel pròxim 26 de març, també al Riberal, ja que la pista es troba en bones condicions i la normativa d'aquest campionat permet adaptar la zona d'arribada.