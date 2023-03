Andorra tornarà a estar present a l'Emerging Nations, que se celebra a Varna

Actualitzada 08/03/2023 a les 05:38

La selecció andorrana d’handbol participarà en la propera edició, la quarta, de l’Emerging Nations Men’s Championship, que es disputarà a Varna (Bulgària) del 25 al 30 d’abril. La federació va confirmar la seva assistència davant la IHF i signa així la seva tercera participació en aquesta competició internacional, després de l’aturada per la pandèmia. El seleccionador, David Aguilar, ha preseleccionat 20 jugadors per treballar en la preparació del torneig a les instal·lacions del Pas de la Casa aquests mesos previs i decidir la llista definitiva dels 14 convocats.Andorra forma part de les 12 seleccions intercontinentals convidades a participar en el torneig, juntament amb combinats com ara l’Azerbaidjan, la Gran Bretanya, Malta o Moldàvia, i altres combinats intercontinentals com l’Índia, Austràlia, Cuba i Nigèria.