Xavi Cornella obté el setè lloc al primer eslàlom de Weissensee

Actualitzada 07/03/2023 a les 06:48

Xavi Cornella va finalitzar en la 7a posició al primer eslàlom FIS que es va disputar ahir a Weissensee (Àustria). L’andorrà va marcar un crono d’1’31”25, a 1”49 del guanyador, el búlgar Kalin Zlatkov, que es va imposar amb un temps d’1’29”76. Cornella havia estat segon a la primera mànega, per darrera de Zlatkov, però finalment a la cursa va acabar 7è. Per la seva part, Bartumeu Gabriel va fer un interior a la primera mànega i va quedar a fora. D’altra banda, als descensos de Megeve, Clàudia García va ser 36a amb 1’27”86, a 5”39 de la guanyadora, la francesa Monica Zanoner (1’22”47), mentre que Jordina Caminal va fer out.