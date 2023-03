Menys emissions de CO2 i menys consum d'aigua a les Finals de la Copa del Món

Actualitzada 06/03/2023 a les 12:59

Les Finals de Copa del Món d'esquí alpí que es celebren la setmana vinent a Soldeu-el Tarter preveuen rebaixar un 15% les emissions de CO2 respecte a les finals del 2019, com a part del pla de sostenibilitat que s'aplicarà. L'organització ha anunciat aquest matí que hi haurà un control i un seguiment constant de les emissions de tota l'operativa en coordinació amb tots els responsables de l'esdeveniment i després "la petjada de CO2 es compensarà amb projectes nacionals o bé de la plataforma de compensacions d'emissions de l'ONU".El pla contempla accions com la disminució del consum d'aigua i d'electricitat un 10% respecte fa quatre anys i la millora de la gestió eficient dels residus en un 15%. Una de les accions serà fer un estudi d'impacte de la utilització d'enduridors, sal i anilina, a les pistes de competició i es vigilarà el compliment dels límits legals dels nivells sonors, amb controls aleatoris en les arribades i en els esdeveniments paral·lels. La mobilitat és un altre dels aspectes que es treballarà per reduir al màxim els desplaçaments en vehicles privats i, per això, el transport pública des d'Andorra la Vella serà gratuït per als espectadors, hi haurà busos llançadora des de Canillo i Grau Roig i es prioritzarà usar el transport per cable per accedir als estadis de competició.La sostenibilitat de les Finals de Copa del Món també inclou l'accessibilitat universal, que s'ha previst tant des de la informació com des de la mobilitat, per acostar l'esdeveniment a les persones amb discapacitat o amb necessitats de suport especials.L'organització destaca que l'objectiu és potenciar accions per mitigar l'impacte de la cita esportiva en el medi ambient i "referma el compromís de l'estació amb el desenvolupament sostenible i la lluita contra el canvi climàtic". I destaca que ha treballat perquè la competició serveixi com plataforma per impulsar l'activitat econòmica dels petits productors locals, que es concreta en acords amb productors agrícoles i artesans per incorporar productes locals a les dietes per als esportistes i per al públic a la zona Village. Entre els productors s'ha prioritzat els del país però també n'hi ha de l'àmbit pirinenc.