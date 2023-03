Un gran Irineu Esteve tanca la competició a Planica amb una excel·lent 14a posició als 50km ‘mass start’

No va trobar millor fermall Irineu Esteve per al seu periple en els Campionats del Món d’esquí de fons de Planica (Eslovènia) que signar una excel·lent 14a posició als 50 kms mass start en clàssic. Una prova, curiosament, que no acostuma a funcionar en les cames del fondista andorrà però que ahir va aconseguir gestionar a la perfecció. Esteve va finalitzar la cursa invertint 2h04’07”9, a 2’37”7 del guanyador, el noruec Paal Golberg (2h01’30”2) en una competició novament dominada pels esquiadors noruecs, finlandesos i suecs.



La cursa va començar compacta però a poc a poc un grup de 34 unitats va