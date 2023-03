Cande Moreno marxa de Kvitfjell amb una 41a plaça al supergegant

Actualitzada 06/03/2023 a les 06:48

Cande Moreno va finalitzar en la 41a posició al supergegant que abaixava el teló a la competició de la Copa del Món a l’estació noruega de Kvitfjell. L’esquiadora andorrana, que va sortir amb el dorsal 39, va marcar un crono de 1’32”95, a 3”70 de la guanyadora, l’austríaca Nina Ortlieb (1’29”35). De fet, el podi va tenir un absolut domini d’Àustria, amb Ortlieb, Stephanie Venier i Franziska Gritsch. Tot i les complicades condicions de la cursa –va nevar i hi havia poca visibilitat– Cande va realitzar una bona cursa i es va quedar a 1”69 dels punts. L’andorrana va marcar 49.33 punts, per sota dels seus actuals 49.77 que té a l’última llista de la FIS. “Ha estat una cursa estranya. No és el resultat que m’agrada, però em quedo amb haver arribat a baix i que dissabte vaig fer una molt bona carrera”, va comentar Moreno.