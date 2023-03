Roger Puig acaba segon a la Copa d'Europa de Wildschoenau

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:43

Roger Puig va aconseguir el segon lloc a l’eslàlom de la Copa d’Europa de paralpí que es disputa a la localitat de Wildschoenau, a Àustria.L’esquiador andorrà marcava el millor crono a la primera mànega, amb el finlandès Santeri Kiveri molt a prop al darrera. A la segona mànega, Puig va fer una molt bona baixada però el finlandès va aconseguir superar-lo. El tercer classificat al podi va ser Adam Hall, de Nova Zelanda. Puig va consolidar, així, un bon esquí amb dues bones baixades en una competició d’alt nivell com aquesta Copa d’Europa a Àustria. L’andorrà marxa satisfet de Wildschoenau, on ha assolit dues segones posicions –eslàlom i gegant–, una vegada superada la sortida de pista del primer dia, en el primer gegant que hi havia programat a l’estació austríaca. L’andorrà se centra ara en les finals de Copa del Món de velocitat, a Sella Nevea, on dimarts farà el primer entrenament de descens.