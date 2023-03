Max Palmitjavila acaba quart en categoria sub-18 a la Individual de Boí Taüll

Actualitzada 05/03/2023 a les 06:44

Max Palmitjavila va ser el millor andorrà de la jornada d’ahir del Mundial de Boí Taüll que va celebrar la Individual Race. En categoria sub-18, Palmitjavila va acabar en un esplèndid quart lloc, a tocar del podi, amb un crono de 57’14” a només 2’30” del primer classificat, que va ser l’americà Griffin Briley. Miquel Naudi va ser 14è, Adrià Isal, 26è, i Xavi Celades, 28è. En sub-20, Oriol Olm es va veure obligat a abandonar per una baixada de tensió i un posterior mareig, però no tindrà cap problema per competir avui. Marc Casanovas va finalitzar en la 19a posició, mentre que en la categoria femenina, Lea Ancion va completar la prova en la 7a posició i un crono d’1h11’48”. En sènior, Adrià Bartumeu va completar la prova en 43a posició amb un temps de 1h40’37”.